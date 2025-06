Mark Pleško, podjetnik leta – krmar potonov in ionov, merilec nanosekund

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je pred enim tednom, 21. junija, postala polnopravna članica Cerna, evropske organizacije za jedrske raziskave. S tem se v zahodnem predmestju Ženeve, kjer Cern deluje, na široko odpirajo vrata tudi slovenskim znanstvenikom. Pa tudi prebojnemu delu gospodarstva. Mark Pleško, soustanovitelj, solastnik in glavni izvršni direktor družbe Cosylab, spada med tiste slovenske gospodarstvenike, ki so v zadnjih letih že dali nogo med vrata ene od največjih in najbolj prebojnih znanstvenih organizacij na svetu. Pravi pa, da je status države s polnopravnim članstvom v Cernu za slovensko znanost in gospodarstvo bistveno bolj ugoden.