Leta 1940 smo v zahodnih družbah spali dve uri več kot danes

Ko je danes že pokojni profesor William Dement, eden največjih strokovnjakov za področje spanja, odgovoril na vprašanje, zakaj spimo, je dejal, da je edini dovolj dober odgovor, ker postanemo zaspani, pojasnjuje doc. dr. Vita Štukovnik. Osnovna potreba po spanju, ki je univerzalna celotnemu človeškemu in živalskemu svetu, saj doslej še niso proučevali živega bitja, ki ne spi, določa naš ritem življenja.

Kljub mnogim raziskavam in spoznanjem o spanju je neodkritega še veliko. Vemo pa, da je spanec nujen, kar iz lastnih izkušenj ve vsakdo, ki je kdaj slabo spal. A kot poudarja Vita Štukovnik, ena neprespana noč še ne pomeni katastrofe. Ljudje sicer spimo premalo in pomen spanca se v sodobni družbi skuša zmanjšati. Vendar je posameznik lahko srečen, zdrav, kognitivno in delovno učinkovit le, če je naspan. Ljudje bi morali spanje postaviti za prioriteto.

Kot mi je v intervjuju za Delo pred letom dni povedala dr. Barbara Stražišar, se v »storilnostno naravnani družbi pomen spanja poskuša večkrat zmanjšati«. Kako si torej v taki družbi vzeti čas za spanje?

Zdi se, da je danes malo spanja ideal. Tu je treba sprva potegniti ločnico med nespečnostjo in pomanjkanjem spanja. Nespečnost je motnja, ko ima človek priložnost in ugodne razmere za spanje, pa ne more spati. Ko govorimo o deprivaciji spanja, pa gre krajšanje časa, namenjenega spanju. Danes se celo nekatere znane osebnosti pohvalijo, kako malo spijo. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je govoril o tem, da je v času predsedovanja spal samo pet ur. Margaret Thatcher je bila znana po visoki delovni etiki in je večkrat povedala, da zmore delovati le s štirimi urami spanja. A kasneje je zbolela za demenco, za katero se danes predvideva, da je lahko povezana z ekstremno kratkim spanjem – kakor tudi nastanek nekaterih drugih bolezni. Če pogledamo statistiko, nekatere raziskave kažejo, da smo leta 1940 v zahodni družbi spali skoraj dve uri več kot danes. Pomena kakovostnega spanja bi se morali bolj zavedati.

Pa obstaja vzorec, kdo je bolj nagnjen k nespečnosti: so to perfekcionisti, so to ženske ali moški? Kakšen vpliv ima genetika?

Vsi dejavniki, ki ste jih našteli, lahko vplivajo na kakovost spanja. Tudi tveganje za nespečnost kot motnjo lahko povečajo različni biološki in psihološki dejavniki, navsezadnje tudi socialni, kot je urnik dela, če ni združljiv z našim bioritmom.

Med osebnostnimi lastnostmi se danes tudi perfekcionizem raziskuje kot dejavnik tveganja za nespečnost. Raziskave so pokazale, da je predvsem nezdrav perfekcionizem, torej pretirana pričakovanja do sebe in drugih ter neprestana zaskrbljenost glede napak, neposredno povezan s kakovostjo spanja. Ugotovili so, da imajo ljudje, ki na lestvicah nezdravega perfekcionizma dosegajo več točk, objektivno, torej na polisomnografskih meritvah, pomembno več prekinjenega in nekakovostnega spanja.

Seveda ne pomeni, da je vsak, ki ima to lastnost, tudi dejansko nespečen, predstavlja pa večjo ranljivost. Če se pojavi primeren sprožilec, stresor, bo takšna oseba torej bolj verjetno trpela za nespečnostjo. Ženske in moški se razlikujemo že v zdravem spanju. Glede na novejše raziskave imamo ženske denimo krajše biološke cirkadiane ritme in smo po naravi manj nočne ptice kot moški. Če pa govoriva o nespečnosti, prispeva k večji obolevnosti pri ženskah več dejavnikov.