Ljubezen do partije in boga ter usoda sveta

V nadaljevanju preberite:

Ob koncu tega žalostnega leta, v katerem se je svet pogrezal v tragedijo vojne v Ukrajini, kjer je bolestni um sprožil enega od najbolj absurdnih osvajalskih pohodov vseh časov in povzročil na desetine tisoče žrtev, nešteto družinskih tragedij in še vedno sleherni dan povzroči neizmerljivo število vojnih zločinov, se človek počuti ponižanega in ponižnega. Ponižanega zato, ker smo bili pripravljeni verjeti, da smo se v Evropi, kjer smo povzročili že dve svetovni vojni, česa naučili in zavrgli nasilje pri reševanju sporov, ponižnega pa zato, ker pred norostmi tiranov ostajamo tako grozljivo nemočni. Ostajamo ujetniki bogov in partij, ki se nenehno postavljajo nad človeka, in kadar se jim zahoče, sprožijo besnilo, ki v hipu potepta vse, kar smo prej dolga desetletja gradili: sožitje, ljubezen, srečo in spravo.