Ljubezen, sovraštvo in politika

Demokrat James Carville se je s politično mantro »gre za gospodarstvo, butec!« pred 30.leti preselil v zgodovino, njegov varovanec Bill Clinton v Belo hišo. Po slabih dveh letih sedanjega demokratskega predsednika Joeja Bidna 70 otstotkov Američanov ameriško gostpodarstvo vidi v napačni smeri in številni analitiki na torkovih vmesnih volitvah napovedujejo zmagoslavje republikancev. V ZDA pa gre tudi za ideje in to za gigantske. Demokratski predsednik Joe Biden je za privržence vizionarski voditelj, zaslužen za polovično zmanjšanje revščine med otroki, razširitev zdravstvene oskrbe med prebivalstvom, razbremenitev prezadolženih študentov ter začetek prestopa k obnovljivim virom energije in druge ukrepe za varstvo okolja. Za nasprotnike je napol socialist, ki uničuje gospodarstvo in spravlja Američane v odvisnost od birokratov in oblasti.