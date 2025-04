Maestro Šijanec je bil preveč iskren. In premalo diplomatski

V nadaljevanju preberite:

Njegov prvi obisk Ljubljane se ni končal po načrtih. Zaradi padca po stopnicah je pristal v kliničnem centru. Kljub temu si je lahko ogledal glavne znamenitosti slovenske prestolnice. Po operaciji je preživel nenačrtovani »dopust« pri hčerki v Barceloni in sinu v New Yorku.

S Jorgejem Carciófolom nikoli nisva sodelovala, a se dobro poznava iz časov delovanja v gledališčih Colón in Argentino. Že upokojeni dirigent je bil umetniško prisoten v obeh opernih hišah. Pogovor je razkril bogat spomin na slovenskega dirigenta in docenta Draga Maria Šijanca (podpisoval se je tudi z umetniškim imenom Mariano Drago) in na argentinsko glasbeno življenje.