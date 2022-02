Mali paraziti v naših napravah

V intervjuju preberite še:

V projektu Carbolytics, ki je od sredine februarja na ogled v projektnem prostoru Aksioma, se umetnica in raziskovalka loteva invazivnih praks internetnih oglaševalcev, ki ne izkoriščajo le zasebnosti spletnih uporabnikov, ampak tudi energijo njihovih naprav, s katerimi dostopajo do interneta. Spletni piškotki nam večinoma brez našega vedenja in privolitve sledijo, shranjujejo naše izbire ter vzorčijo naše želje in navade.

Joana Moll: Oglaševalsko tehnologijo že dolgo raziskujem, saj če razumeš delovanje sistema, lahko razumeš njegove uničevalne učinke in ga poskušaš regulirati. V prejšnjih projektih sem raziskovala nadzorovanje, infrastrukturo in materialne učinke interneta, v projektu Carbolytics pa sem se osredotočila na spletne piškotke in s tem povezala množično nadzorovanje, uporabniške podatke in njihovo materialnost.

Obstajajo funkcionalni in sledilni piškotki. Veliko internetnih strani ne deluje brez funkcionalnih piškotkov oziroma ne prikažejo celotne vsebine, če piškotkov uporabnik ne sprejme.

Ko na nakupovalni spletni strani kliknete na določen izdelek, si funkcionalni piškotek vašo izbiro zapomni in shrani izdelke v nakupovalno košarico. Funkcionalni piškotki so nujni za delovanje spletnih strani, sledilni pa ne. Vendar razlika med enimi in drugimi ni povsem jasna, saj tudi funkcionalni piškotki sledijo uporabniku, poleg tega ne obstaja konsenz o tem, kaj sploh določa sledenje.

Lastni piškotki so tisti, ki jih postreže domena spletne strani, ki jo obiščete. Naj to ponazorim z naslednjim primerom: na spletni strani časopisa New York Times strežnik www.nytimes.com postreže lastne piškotke, drugi piškotki, torej third party cookies, ki so navzoči na tej strani, pa ne pripadajo omenjenemu spletnemu časopisu, ampak podjetjem, kot sta Google in Facebook.

Podatki, ki jih zbirajo lastni piškotki, ostanejo pri New York Timesu, kar pa ne drži za piškotka, kot sta google analytics in google tag manager, ki sta med najpogostejšimi drugimi piškotki na spletu. Pri tem ne gre za komercialni dogovor med spletno stranjo in drugimi piškotki, ampak za dražbo v realnem času, torej ad tech borzo v realnem času, ki se zgodi v delčku sekunde.