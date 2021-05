Mandatar v času velikega požara

V nadaljevanju preberite:

Še pred desetimi dnevi, ko mu je predsednik Reuven Rivlin ponudil mandat za sestavo izraelske vlade, se je zdelo, da bo 57-letni Jair Lapid tisti, ki mu bo s premierskega položaja po rekordnih dvanajstih letih uspelo izriniti Benjamina Netanjahuja.



Ta je po začetku sodnega procesa – zaradi domnevne vpletenosti v tri različne korupcijske rabote – v strahu pred izgube imunitete (in, posledično, odhodom v ječo) pozimi izsilil še četrte parlamentarne volitve v dveh letih. A tudi te se niso končale po Bibijevih željah: v izjemno zapleteni in razvejani izraelski politični geografiji, kjer prijatelja in sovražnika včasih delijo le podrobnosti, Netanjahuju v knesetu ni uspelo zbrati dovolj podpore, da bi se lahko lotil sestavljanja (svoje) nove vlade.



Dolgo pričakovano priložnost za sestavo Antinetanjahujeve koalicije je dobil vodja opozicije Jiar Lapid.