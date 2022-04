Med vsemi temi milijardami zvezd je nekje nekdo

V članku preberite še:

- Je najprej igralka, za njo je več kot trideset filmskih vlog; je pa tudi pedagoginja igre pred kamero. Verjame, da umetnost lahko zdravi, zato vrsto let vodi filmske delavnice z begunci mladostniki, delavnice igre za otroke in ustvarja filme ... Zdaj je zunaj mladinski film Vesolje med nami, v katerem je mama najstnika, ki se sooča s tem, da lahko razpade njegov varen svet.

- Greva po tej poti, reče, k mojemu drevesu. Vem, kam me pelje. K drevesu, ki se zdi kot ustvarjeno za to, da se usedeš na njegove razvejane korenine. Pomislim, da je minilo že skoraj dvajset let, ko sva se pogovarjali za Sobotno prilogo. Takrat je bila vzhajajoča zvezda filmov Slepa pega, Ljubljana, ki so dobivali nagrade, in spomnim se, da se mi je že takrat zdela kot različica vilinske princese Liv Tyler iz Gospodarja prstanov. Ko se z gibkim telesom, telesom, ki daje vtis, kot da ves čas pleše, po turško usede na korenine, sezuje superge in se nasloni na orjaško deblo, se zdi, kot da se ni nič spremenilo.

-Če rečem nekonvencionalna pot, to ni samo kliše: Manca Dorrer je tisto dekle, ki je leta 1993 zmagalo na Fordovem natečaju za supermodel, in to leto za tem, ko je Martina Kajfež postala obraz leta. Obe je mnogo kasneje v nenavadnem izzivalnem videospotu 300.000 Verschiedene Kravalen uporabil Igor Zupe; Manca je v njem nekakšna stilizirana različica Billa Gatesa, ki s kratkimi lasmi globoko in zelo od blizu poljublja Martino Kajfež.

- Z mladostniki begunci so takrat posneli dva kratka filma Mladost na poti in Prijatelja, ki sta bila med drugim prikazana na mnogih festivalih po Sloveniji. »Seveda te njihove zgodbe pretresejo, a se moraš naučiti, da se osredotočiš na to, kaj jim lahko daš s tem, ko jim omogočiš, da izpovejo svojo zgodbo. A ko sem se srečala z osemletnim dečkom, ki je sam pripotoval iz Pakistana, in ko sem slišala njegovo zgodbo, me je res zabolelo. In če pomislim, da temu ni konca ... Lepo je, da se je država tako organizirala za begunce iz Ukrajine, a kako naj razložim temu dečku iz Pakistana, da ni dovolj dober, da nima istih možnosti kot njegov vrstnik iz Ukrajine? To so vendar otroci, nihče od njih ni sam kriv za to, kaj se jim je zgodilo in od kod prihajajo.«