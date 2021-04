Mizerija male države

V kolumni preberite:

»Nepomemben politik,« je komentiral nekdanji madžarski veleposlanik v Sloveniji, zdajšnji opozicijski politik István Szent-Iványi. »Provincialen, mogoče dovolj dober za Grosuplje, ne razume sveta,« je pripomnil bivši politik in diplomat Ivo Vajgl. Zgostile so se podobne ocene, predvsem tuje, o tukajšnjem predsedniku vlade. Ne glede na impozantno količino mednarodne pozornosti, ki je pripadla premieru Janezu Janši, nakazujejo isto – kako nepomembna, nezanesljiva in periferna je v tem času postala Slovenija in njena zunanja politika.