Modna muha, varnostno tveganje ali tretji atraktor?

V nadaljevanju preberite:

Začetki sodobne odprte znanosti segajo v leto 1991, ko je Paul Ginsparg iz Nacionalnega laboratorija v Los Alamosu ustanovil platformo arXiv za nerecenzirane avtorske rokopise (preprint) s področja fizike. Za ključni mejnik lahko imamo prelom tisočletja, ko so vznikale prve založbe in infrastruktura za odprto objavljanje ter organizacije, ki so sodelovale pri preoblikovanju znanstvenih politik in zakonodaje. Med temi velja omeniti ustanovitev prve odprte znanstvene založbe BioMed Central (BMC) leta 1999, nastanek organizacij Creative Commons, SPARC Europe ter podatkovne baze Sherpa RoMEO leta 2002, ustanovitev založbe Public Library of Science (PLOS) leta 2003 ter ustanovitev OpenAIRE leta 2009. V vmesnem času je gibanje za odprto znanost postavilo paradigmatske temelje z več pozivi in deklaracijami, kot so budimpeška iniciativa za odprti dostop (2002), bethesdajska izjava o objavljanju v odprtem dostopu (2003) ter berlinska deklaracija o odprtem dostopu do znanja na področju znanosti in humanističnih ved (2003).