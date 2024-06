Mreža, ki sovraži ženske, je mednarodno razpredena. Ne bodo se ustavili

V nadaljevanju preberite:

»Zame je žaljivo, da se nekaj ljudi v parlamentu vsak dan zbudi in naredi vse, da se jaz ne morem poročiti. Predsednik poljskega parlamenta javno govori, da je moja spolna usmerjenost »slaba izbira življenjskega sloga« in da je moje razmerje lažno. Njihov politični cilj je, da sem kot državljanka vsak dan nesrečna. Na Poljskem nisem zgolj poldržavljanka, ampak ker sem ženska, samo četrtdržavljanka. Polni so sovraštva, kar je grozno. Pekel je, da sem državljanka v državi, v kateri me naš predsednik parlamenta, ki se razglaša za demokrata, tako sovraži,« je povedala Marta Lempart, poljska aktivistka.

Slovenijo je obiskala tik pred javno obravnavo štirih predlogov novega zakona o pravici do splava na Poljskem. K razpravi se je prijavilo več kot 300 posameznikov in 30 organizacij. Pričakovalo se je dolgo, večurno razpravljanje o temi, ki na Poljskem razdvaja predvsem politike, ne pa toliko splošne javnosti.