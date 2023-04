Na obrazih je treba najti mir

V nadaljevanju preberite:

Njihova telesa niso nujna običajna telesa plesalk in plesalcev, dovršeno izklesana – no, so, a nemalokrat so to predvsem telesa slehernika, čigar napake vzpostavljajo kar najbolj oprijemljive pomene, pomene razlite in razgaljene resničnosti; to so telesa, ki vabijo k resnici in poudarjajo individualnost in slavijo svojo heterogeno izraznost.

Impresivna predstava Jana Martensa z naslovom Vsak poskus se bo končal z zdrobljenimi telesi in zlomljenimi kostmi, ki prihaja na oder Cankarjevega dom 6. maja, je koreografija neuničljivega življenja, zrcalo vzdržljivosti v neusmiljenem ponavljanju in prizadevanjih premagati ovire in skušnjave, premagati krivice in med nami najti preostalo človečnost.