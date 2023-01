Napad na brazilsko demokracijo

V kolumni preberite:

Ponovno jim je uspelo. Ko so privrženci nekdanjega predsednika Jaira Messiasa Bolsonara minulo nedeljo vdrli v osrednje institucionalne zgradbe v Brasíl​ii, se je zgodilo pričakovano. Nismo vedeli, kdaj in kje se bo zgodilo, vendar smo vedeli, da se bo. Kar je bilo v demokracijah dolgo časa nemogoče, je postalo napovedljiva katastrofa.

Vdor v parlament, predsedniško palačo in vrhovno sodišče – znamenite stavbe v glavnem mestu, ki je bilo zasnovano kot monumentalen simbol sodobne in demokratične Brazilije – je bil srhljiva ponovitev napada na ameriški kongres pred skoraj natanko dvema letoma. Med enim in drugim so vzporednice in so razlike. Toda po šestojanuarskih dogodkih v Washingtonu je prizor sodrge, ki skruni ustanovo zakonodajne oblasti, vstopil v kolektivno domišljijo skrajne desnice.