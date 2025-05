Nataša Pirc Musar: Stranke si čisto nič ne zaupajo. To je grozljivo gledati

V nadaljevanju preberite:

S predsednico republike Natašo Pirc Musar smo se pogovarjali, kako bo po zadnjih zapletih nadaljevala postopke imenovanj na najvišje funkcije ter morebitnih spremembah zakonodaje in ustave. »Naj dodam, da ima slovenski predsednik republike najmanj pooblastil v celotni Evropi, ker je bila – kot vemo – takrat ustava pisana zaradi strahu pred nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom. Ampak oprostite, mi smo že triintrideset let samostojni, časi se spreminjajo in v vseh državah, v katerih imajo parlamentarno demokracijo, se vidi, kako pomembno je, da je znotraj strankokracije in parlamentarne oblasti še nekdo tretji, ki je včasih jeziček na tehtnici. Pri imenovanjih je to seveda zelo pomembno,« pravi.

Pojasnila je tudi, kaj si misli o pozivu k bojkotu referenduma o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke ter zakaj ni naklonjena predčasnim volitvam. Je že sprejela odločitev o vnovični kandidaturi?