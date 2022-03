Ne manjka strokovnjakinj, samo slišane niso

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je enakost spolov eno od kritičnih vprašanj za prihodnost, pa precej malo vemo o dejavnikih, ki spodbujajo enakost v medijih, še manj pa o posledicah, ki jih lahko neenakost povzroči v družbenem, kulturnem, političnem in ekonomskem življenju. Zadnje poročilo Globalnega projekta za spremljanje medijev je izšlo leta 2020 – Slovenije v njem ni. Kar je zanimivo, saj podatki za leto 2018 za našo državo na primer kažejo, da so 71 odstotkov medijskega prostora, ki so ga analizirani časniki namenili intervjujem, kolumnam in komentarjem, zasedli moški, ženskam je pripadlo le 29 odstotkov. Do danes je ta delež upadel na 24 odstotkov.