Ne vidijo mene, ampak svoje lastne misli

»Ljudje gledajo vame, kot da sem nekakšno ogledalo, ne oseba. Ne vidijo mene, ampak vidijo svoje lastne skrite misli, in nato se operejo s tem, da trdijo, da sem jaz tista, ki jih uteleša.« Izjava Marilyn Monroe zdaj po več kot šestdesetih letih, ko ponovno voajersko brskamo po njenem življenju, dobiva nov pomen.

Film Blondinka režiserja Anrewa Dominika, posnet po več kot sedemsto strani dolgi knjigi Joyce Carol Oates (1999), je pri občinstvu in kritikih sprožil zelo burne reakcije. Nekateri mu priznavajo avtentičnost, umetniško ambicijo, večina se jih strinja, da je kubanska igralka Ana de Armas ustvarila izjemno vlogo, in dejansko se je kot igralka najbolj približala tistemu, kar je utelešala Marilyn Monroe: ima otroškost, krhkost, nežnost, senzualnost in bolečo ranljivost. Večina kritikov pa mu očita to, da v treh urah gledamo Marilyn Monroe predvsem kot žrtev, tako da je film kot niz nepovezanih, predolgih in mučnih prizorov, kot Gibsonov Kristusov pasijon, kot je zapisal neki kritik. Skoraj v vsakem prizoru Ana de Armas trpi ali joče. A kot da čustveni naboj ne deluje na gledalca, kot da ni povezave.

- Ko so leta 2008 izšli njeni intimni dnevniki, njene pesmi, njene osebne analize lastnega psihičnega stanja, ki jih je pisala na pobudo svoje psihonanalitičarke, jih je med drugim objavila tudi revija Vanity Fair. Med številnimi dokumenti in zapisi, ki jih je Marilyn zapustila svojemu učitelju igre in še enemu nadomestnemu očetu, Leeju Strasbergu, je tudi pesem v prozi, ki jo je napisala, medtem ko je opazovala svojega spečega moža.

Moja ljubezen spi poleg mene – v šibki svetlobi opazujem njegovo moško čeljust, ki se počasi umika ustnicam njegovih deških let, te se vračajo z mehkobo, mehčajo njegovo občutljivost v tišini, njegove oči so morale s čudenjem gledati iz jame malega dečka – ko ni razumel stvari – in jih pozabil.

-Jeanne Martin se spomni križarjenja z jahto njenega moža Deana Martina, na katerem je Marilyn, napol oblečena in zmršenih las ob treh ponoči tavala po jahti in iskala uspavalne tablete nembutal, ker predpisane doze zdravil niso več učinkovale. Razmerje filmske zvezde z bratoma Kennedy je gotovo pomenilo dodatno priložnost za nasprotnike klana Kennedy in povečalo njihovo ranljivost.