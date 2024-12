(KOLUMNA) Nedokončanost Stožic provocira in stimulira

V nadaljevanju preberite:

Do večnamenske športne dvorane Arena Stožice potrebujem od doma dvajset minut hitre hoje. Grem mimo Žal in nadaljujem po Poti spominov in tovarištva do južnega dela Športnega parka Stožice ter od tu dalje do enega izmed dvanajstih vhodov v dvorano, postavljeno na severozahodnem delu parka. Z 12.500 sedeži za košarko in 14.800 za koncertne prireditve je dvorana po velikosti primerljiva s podobnimi večnamenskimi dvoranami v večjih evropskih mestih.

Zasnovana je tako, da jo vsi obiskovalci ob maksimalni zasedenosti lahko zapustijo v manj kot desetih minutah. Če imam sedež na vrhu gornje, rdeče tribune, mi lahko pogled seže tako do igrišča v dvorani kot do zunanjega parka. Dvorana se namreč s štirinajstimi velikimi zastekljenimi odprtinami v obliki očes odpira proti parku. Njeno školjkasto obliko določa konstrukcijska logika kupolaste strehe nad ovalnim tlorisom igrišč.