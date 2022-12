»Neki novi klinci«, ki veliko obetajo

V nadaljevanju preberite:

Stojan Burnik je prevzel odgovorno in nehvaležno vlogo vodje odprave, mene kot dolgoletnega alpinističnega kolega in tudi diplomanta fakultete, takrat še visoke šole za telesno kulturo, pa je prosil, naj izberem cilj, pripravim načrt vzpona in predvidim okvirni potek odprave.

Izhodišča so bila jasna. Gre za jubilejno odpravo, zato je dobro, da je cilj relativno visok, tehnično ustrezno zahteven, smer vzpona pa karseda varna. Dobro bi bilo, da je vrh na območju Himalaje, kjer Slovenci še nismo plezali. To je bil vsekakor dodaten izziv. Izbral sem 7126 metrov visoki Himlung, ki je nakazoval še možnost smučarskega spusta.