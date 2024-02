Nekoč smo zašli,zdaj se vračamo

V nadaljevanju preberite še:

Kaj imata ljubezen in kultura skupnega? Ljubezen do presežnih, lepih, magičnih stvari. Moj jezik je lep. Tako je lep, kot je magičen. Rada imam slovenski jezik. Rada imam poezijo. Poezijo v filmih, poezijo v prozi, poezijo v naravi, v glasbi, v arhitekturi, poezijo v srečanju. Verjamem, da je v našem jeziku zakodirana naša zgodovina, naša skoraj zabrisana mitologija, da so v njem zvoki stoletij, da je v njem bolečina, boj za preživetje, za osamosvajanje, boj, da obstanemo v jeziku. In v njem je tudi dvojina, ki je ljubezen.

Proslavo ob kulturnem prazniku je odprla poezija Franceta Prešerna iz ust naturščikov različnih generacij in poklicev – od učitelja matematike do redovne sestre, ki so v rokah držali ptičje kletke in v njih poezija, ki čaka, da se osvobodi in zleti med ljudi; tako si je zamislil avtor koncepta dogodka Gregor Čušin.

Kako danes prihaja poezija do »običajnih ljudi«? Kako pride med mladostnike, najmlajše?

Kdo je tisti, ki (poleg tiktoka, snapchata in drugih) oblikuje mlade generacije? Kaj jim pomeni France Prešeren, če ne stres in motnjo, ko se v šoli učijo njegove pesmi na pamet? Mark Jacob Cavazza, Young Prešeren, z umetniškim imenom Vazz, glasbenik, reper, ki ga obožujejo mlade generacije, je bil kot osnovnošolec velik fen Prešerna. Če ne bi toliko bral, bi lahko pisal tako izjemne tekste za svoje komade? sprašujem in prigovarjam svojemu najstniku.

Včasih, se zdi, je bilo več časa. Več časa za poezijo. Več časa za ljubezen, za srečanja. Nove tehnologije nam bi morale podaljšati naš čas zase, a so ga razgrizle, nam ga skrčile, razdrobile, kot da je najtrša oblika kapitalizma šele zdaj zares vstopila v našo malo deželo. Naši receptorji za lepo so postali okvarjeni od nenehnega hitenja, od boja za preživetje.

In vendar sem na kulturni dan slišala toliko poezije in toliko lepih besed o kulturi, da se moja prešerna melanholija umika nekakšnemu sramežljivemu upanju.