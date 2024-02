Henrik Neubauer: Mislim, da je največja pravica vsakogar pravica do dela

V nadaljevanju preberite:

Henrik Neubauer je baletni plesalec, koreograf, umetniški vodja, zdravnik, režiser, pedagog, profesor na akademiji za glasbo, vodja ljubljanskega baleta ter Opere in baleta SNG Maribor, direktor Festivala Ljubljana, avtor več kot dvajsetih knjig s področja operne, gledališke in plesne, predvsem baletne umetnosti in človek, ki je neizbrisno prispeval k uveljavitvi umetnosti slovenskega baleta.

Njegovo spoznavanje z umetnostjo se je zgodilo v ranem otroštvu. »Prvič sem nastopil, ko sem bil star osem mesecev. Igral sem Jezuščka v jaslicah. Danes toliko govorijo o živih jaslicah v Postojni in Mojstrani, ampak na Golniku smo pod vodstvom sester usmiljenk žive jaslice igrali pred osemdesetimi leti. Bile so čistilke, kuharice, med njimi je bilo veliko medicinskih sester in višje izobraženih laborantk,« je povedal dobitnik Prešernove nagrade.