Neslavna obletnica

Prav pred dvajseto obletnico do tedaj nepredstavljivih terorističnih napadov v ZDA so se morali na ukaz predsednika Joeja Bidna iz Afganistana umakniti vsi ameriški vojaki in uradniki. S tem naj bi se tudi simbolno končala najdaljša vojna v zgodovini ZDA. Biden je bil poleg tega še julija primoran opustiti kampanjo zoper ruski plinovod do Nemčije, ki jo je svoj čas osebno vodil. Za ponos in mednarodni ugled supersile pa je bilo od tega diplomatskega neuspeha neprimerno bolj boleče Bidnovo priznanje političnega poraza v Afganistanu.