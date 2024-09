Nevzdržna svoboda vzporednih svetov

V nadaljevanju preberite:

Podpisniki Poziva proti vojnemu hujskaštvu in financiranju nove vojne so bili označeni za nepomembne, anonimne, ne najbolj pametne plačance, kakih sto let za časom, obenem pa potencialne narodne izdajalce in kolaborante, ki jim manjka ponižnosti, samokritičnosti in objektivnosti. Etikete presenetljivo spominjajo na tiste, ki so jih nekdanje uradne oblasti (ZKS, SZDL ...) lepile na privržence »zahodne svobodne misli«.

»Kot vrhovna poveljnica bom zagotovila, da bo Amerika vedno imela najmočnejšo in najbolj smrtonosno bojno silo na svetu.«

Kamala Harris

ob uradni nominaciji Demokratske stranke za predsedniško kandidatko ZDA

Ko začenjam s pisanjem tega besedila, ki želi še drugače pretresti ideološke predpostavke nekaterih uradnih in poluradnih odzivov na Poziv proti vojnemu hujskaštvu in financiranju nove vojne (Delo, 19. julij), v svetu (ne pa tudi v domačih medijih) odmeva odziv nekdanjega ruskega predsednika Medvedjeva, da bo Ruska federacija Kijev spremenila v »stopljeno sivo packo«, če bo Ukrajina uporabila rakete dolgega dosega, dobavljene predvsem iz ZDA in ZK, za napad globoko na ruskem ozemlju (ukrajinski predsednik Zelenski bi se lotil kar Moskve).