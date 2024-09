Gospodarji vojne in miru ali diplomati zvezanih rok

V nadaljevanju preberite:

Pred vhodom v dvorano varnostnega sveta OZN v New Yorku tapiserija Guernice spominja na grozote preteklih vojn. Ko je Pablo Picasso ustvaril originalno delo, se druga svetovna še ni začela, španska državljanska pa je že divjala. Dvajseto stoletje je človeštvu prineslo toliko nesreče, da bi ga lahko izučilo. A ga ni. Minuli ponedeljek je varnostnemu svetu, ki ga ta mesec vodi slovenski predstavnik, veleposlanik Samuel Žbogar, koordinatorka Sigrid Kaag poročala o humanitarnem položaju v Gazi, drugi razpravljavci so omenjali ubite talce in vojno v Ukrajini. Kam gre svet?