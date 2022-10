Nič tako zelo pogumnega in nevarnega ni, če greš v Afriko

V nadaljevanju preberite:

Najprej se je Miha Logar ustalil v Ugandi, kasneje je pričel delovati še v Ruandi in Kongu ter se končno naselil v mestu Musanze pod vulkani, ki združujejo te tri države. Zaradi šolskih potreb družine in tudi zato, ker je Musanze neuradno glavno mesto regije Gorilla Highlands (Gorilja višavja), ki jo razvija že enajsto leto.

- Na ekonomske migrante je najlažje gledati zviška, toda redki pomislijo na to, kakšno odrekanje morajo sprejeti vsi, ki se odločijo kreniti proti zahodu. Že sama pot ni enostavna, kaj šele, da skušaš začeti iz nič v povsem drugem okolju. Takšen pogum bi morali ceniti, ne pa ga kritizirati ali celo sovražiti. Ker to so ljudje, ki hočejo delati, a nimajo priložnosti. In zato pridejo k vam v Evropo.

- Na podobo kontinenta vpliva pomanjkanje informacij in ignoranca zahodnega sveta, predsodki pa nastanejo, ko ljudje zaradi pomanjkanja znanja pričnejo poenostavljati.

- Ljudje me sprašujejo, ali naj pridejo k nam na obisk med suho ali deževno dobo, a jim povem, da tega ni več. Podnebju se je zmešalo povsod, ne samo v Evropi. O izletu k nam se splača razmišljati takrat, ko vam je v Sloveniji premrzlo ali prevroče. Ja, med poletnimi meseci lahko iz Slovenije pridete na ohladitev v Afriko! Naše temperature niso nikoli dosti višje od slovenskih jesenskih.

- Kitajska ima jasen interes, da dobi dostop do virov in trgov. Pritožbe Američanov in Britancev nad tem se mi zdijo odvratne, saj Kitajci delajo isto kot nekoč oni – izkoriščajo priložnost, ki se jim je ponudila. Drugo vprašanje je, kaj Kitajci nudijo v zameno. Dejstvo je, da Uganda dobiva ceste in mostove, kar je povprečnemu človeku vsekakor všeč. Glavno mesto Kampala je v zadnjih letih dobilo ogromno novega betona, od obvoznice do letališke avtoceste.