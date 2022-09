Novinarka in sindikalistka, ki bo vztrajala do konca

V nadaljevanju preberite:

»Sem zdrava in izredno vzdržljiva. Zdržali bomo, dokler ne bodo odšli in dokler ne bomo na TV Slovenija spet lahko delali profesionalno, etično in odgovorno.« Tako je na ponedeljkovem shodu za javno RTV Slovenija predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTV Slovenija in koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija povedala pred množico, ki je prišla podpret stavkajoče. Stavko so na RTV Slovenija napovedali 13. maja, tokratni stavkovni dan je bil že tretji. S tem sklepnim poudarkom je Helena Milinković sporočila tistim, ki jo skušajo diskreditirati tudi na podlagi njenega videza, da je njihovi psihološki pritiski »ne morejo uničiti«.