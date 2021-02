O čem zares pišemo, kadar rečemo, da pišemo o ljubezni

V nadaljevanju preberite še:

- O tem, kaj odseva umetnost v času krize: Umetnost zmeraj odseva vse, prav zato je nekaterim odveč, saj pokaže tudi tisto, kar bi radi skrili. Vsaj pred prihodnjimi rodovi, če pred svojimi sodobniki ne morejo. Še zmeraj velja, kar je pisal Aristotel, da je resničnejša od zgodovine.



- O distopičnem romanu Luknje, ki se ukvarja z vprašanjem, ali je mogoče z umetnostjo rešiti svet: Kdo, če ne ustvarjalec sam, bo gojil tako visoko vero v umetnost?



- O nezmožnosti bližine v sodobnem svetu: Res je minilo dvajset let, a to se mi še zmeraj zdi eno od ključnih vprašanj našega sveta. Zdaj ne gre več toliko za intimno bližino, bolj za družbeno. Sploh v tem času, ki nas je na novo in zelo odločno razmejil.



- O literarnih trendih in o pogledu v osemdeseta z romanom Trg osvoboditve, ki bo junija izšel pri Gogi.