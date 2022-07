O preplašenih kokoših in pomenu odpuščanja

V nadaljevanju preberite:

»Zastavljajo mi nora vprašanja o zapuščini. Igralec sem. Moja zapuščina je, da sem kreten,« je nekoč dejal John Malkovich in s tem med rebra zbodel vse, ki ga poveličujejo kot modreca in iz njega ustvarjajo mit. Igralec je – kljub nekaj več kot stotim filmom njegova strast ostaja oder – ob tem tudi režiser, producent, vinar in celo modni oblikovalec.

V pogovoru, ki naj bi trajal četrt ure, a se razpotegne na tri četrt, kot se ob pogledu na morje to rado zgodi, ne govoriva o njegovem precej nasilnem otroštvu, igralskih začetkih, slavi, aferah, Nevarnih razmerjih; govoriva o zaupanju, ponosu, plavanju v Atlantiku, Milanu Kunderi in klasični glasbi (še posebej ljubi sta mu Mozartovi ariji Ah, lo previdi in Soave sia il vento, pravi), pa tudi o tem, da je možnost odrešitve v družbi ključna.