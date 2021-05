Od ljudskega revolta pariške komune do upora rumenih jopičev

V nadaljevanju preberite:

Mesec maj, ki se začne s praznikom dela, nadaljuje z dnevom osvoboditve in zmage zaveznikov proti nacifašizmu, so letos v Franciji zaznamovale tudi dvestota obletnica smrti Napoleona Bonaparteja prvega, stopetdeseta obletnica pariške komune ter dvajsetletnica zakona, ki je razglasil trgovino s sužnji in suženjstvo za zločina proti človeštvu. Letos mineva štirideset let od odprave smrtne kazni v Franciji.