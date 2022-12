Odpuščanje prinaša osvoboditev od spon, ne pomeni pa pozabe

V nadaljevanju preberite:

Morda bi kdo rekel, da je bila Mateja Svet prva športna disidentka, a to ne more biti manj res. Od športa se je poslovila pri še nedopolnjenih dvaindvajsetih letih, z odličji z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, z dosežki, ki so takrat povezovali zidake, iz katere se je gradila svojevrstna nacionalna identiteta. Njeno slovo je bilo za vso, ne le športno Slovenijo, šok in nikoli pojasnjeno dejanje. Zgodilo se je v času, ko je Jugoslavija razpadala in se je rojevala nova država Slovenija.

Pred kratkim je Mateja Svet Slovenskemu smučarskemu muzeju v Tržiču podarila skoraj vse predmete, povezane z njenim smučarskim življenjem. Na slovesnosti z naslovom Mateja je zlata se je srečala z ljudmi, ki so nekdaj močno vplivali na njeno življenje. Nekoč smo izgubili veliko športnico, skozi čas po tem smo dobili dragoceno osebnost. Veliki ljudje ne vedo le, kaj reči; to znajo tudi povedati.