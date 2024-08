Pogovoriti se moramo o maturi

V nadaljevanju preberite:

Matura, s katero vsakokratna generacija dijakov štiriletnih srednjih šol, splošnih in strokovnih, zaključi šolanje, je po spomladanskem roku končana, rezultati znani, tudi ugovori so že vloženi in jih bodo v naslednjem mesecu presojali izvedenci. Od leta 1995 je bila matura pri nas izvedena že tridesetič in je del tradicije štiriletnih srednješolskih programov.