Takrat so na Mašunu, sredi snežniških gozdov, v okviru proslave stoletnice prvega gozdarskega društva na Slovenskem odprli slovenski del evropske pešpoti E6. Pobudo za ureditev te izjemne, epske poti, ki je sprva potekala od Radelj ob Dravi do Reke, pred četrt stoletja pa so jo preusmerili do slovenske obale, je dal gozdar Milan Ciglar, po njem pa se danes ta del poti tudi imenuje – Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana.