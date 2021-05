Pomen neodvisnosti in nepremakljivosti sodnika

V nadaljevanju preberite:

Ustava Republike Slovenije v 23. členu določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodi pa mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Nadalje Ustava RS v 125. členu določa, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni in vezani le na ustavo in zakon.



Kaj, torej, pomeni neodvisnost sodnika in iz česa je sestavljena?