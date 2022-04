Pot v pekel umazane vojne

V nadaljevanju preberite:

Rusi in Ukrajinci, velika sosednja slovanska naroda, imajo dolgo skupno zgodovino, vključno s prvo državo vzhodnih Slovanov. Ustanovljena je bila v Kijevu z imenom Rus. To je bilo ime skandinavskih vojščakov, njenih prvih vladarjev. Več stoletij so predniki današnjih Rusov in Ukrajincev živeli v isti državi in so se med seboj močno prepletali. Danes milijoni Ukrajincev živijo v Rusiji in milijoni Rusov v Ukrajini. Ne prvič se v sedanjem oboroženem spopadu v Ukrajini prepletajo prvine meddržavne in državljanske vojne z Rusi in Ukrajinci na vojskujočih se straneh. Zato gre zdaj tudi za bratomorno vojno.