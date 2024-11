| Sobotna priloga PREMIUM

Potrebujemo za boljši svet novo renesanso?

Žal danes prepogosto pozabljamo na radovednost, odprtost in povezanost med ljudmi, ki so bile osnova za napredek in moderni svet.

Galerija Naš planet nas bo preživel, o tem ni dvoma. Star je več kot štiri milijarde let in Zemlja bo obstajala še dolgo po tem, ko nas več ne bo. FOTO: Lisa Marie David/Reuters

Gregor Majdič