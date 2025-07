Pravijo, da so moje fotografije depresivne. Sam v njih vidim upanje

V nadaljevanju preberite:

Velika fotografska razstava enega najpomembnejših okoljevarstvenih fotografov današnjega časa Nicka Brandta je globalna fotografska serija, v kateri so prikazani ljudje in živali, ki jih je prizadelo uničenje okolja. Serija, razstavljena v Cankarjevem domu, je nastala v različnih državah sveta, ki so med najmanj odgovornimi za podnebne spremembe. So jih pa te močno prizadele.

Prvi poglavji razstave sta bili fotografirani v Keniji, Zimbabveju (2020) in Boliviji (2022), Potopi se in se dvigni (Sink/Rise), tretje poglavje serije pa na Fidžiju (2023), kjer je avtor pod vodo fotografiral izključno ljudi – tamkajšnje prebivalce, na katere je že, še bolj pa bo v prihajajočih letih neposredno vplival dvig morske gladine. Brandt nam skuša povedati, kako močno so usode ljudi in živali prepletene. Njegovo nekdanje ogorčenje se je v zadnjem obdobju prevesilo v tiho odločnost, rezultat pa je portret vseh nas, in to v kritičnem trenutku antropocena. Portretiranci – tako ljudje kot živali – so preživeli; in v tem serija ponuja upanje in možnost za naprej.