Pravno nezavezujoči dokument, ki je spremenil Evropo

Pred petdesetimi leti, točneje 1. avgusta 1975, so voditelji 35 evropskih držav ter ZDA in Kanade v finski prestolnici sprejeli helsinško sklepno listino (vojaško-politični sporazum) in s tem končali dveletno zasedanje Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE). Pomembno vlogo sta pri tem odigrali gostiteljica, nevtralna Finska, in neuvrščena Jugoslavija. Konferenca se je leta 1995 preoblikovala v Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), največjo regionalno varnostno organizacijo s sedežem na Dunaju. V njej sodeluje 57 držav Severne Amerike, Evrope in srednje Azije. Njene osrednje naloge so zagotavljanje miru in obnova po konfliktih, razoroževanje in gradnja zaupanja. Poleg tega se ukvarja tudi z nekaterimi drugimi vojaško-političnimi vprašanji in se loteva gospodarskih, okoljevarstvenih in humanitarnih vprašanj. Spremlja demokratičnost volitev v državah članicah in se zavzema za enakopravnost med spoloma, svobodo medijev, človekove pravice in pravice manjšin.