Premoremodo do deset svetovno uspešnih arhitekturnih birojev

Peter Krečič je vodenje muzeja, ko se je ta še imenoval Arhitekturni muzej Ljubljana (AML), prevzel leta 1978 in na mestu direktorja oziroma ravnatelja, kot pravi sam, vztrajal vse do upokojitve leta 2010. Ko so se leta 1992 s sodelavci vselili v obnovljeni grad Fužine, je pri založbi DZS ravno izšla njegova knjiga o Plečniku, s 500 stranmi najbolj obsežno delo o njem. Izid razkošne monografije so naznanile fanfare, saj je šlo za dogodek nacionalnega pomena.

V pogovoru za Sobotno prilogo je spregovoril o MAO, slovenskem oblikovanju, Jožetu Plečniku in sodobni arhitekturi pa tudi kapitalu.