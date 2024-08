Prenova distribucije pomembnejša kot drugi blok

V nadaljevanju preberite:

Struktura porabe energije v Sloveniji se bo v manj kot dveh desetletjih močno spremenila. Spremembe ne bodo vplivale zgolj na energetsko oskrbo v državi in sektorje, ki se s tem ukvarjajo, ampak se bosta opazno spremenila tudi financiranje proračuna in naš način življenja, vključno s potrošnjo. Kakšne bodo te spremembe? Kako se bo spremenila potrošnja in naše življenjske navade? Kaj vse to pomeni za proračun? Kje so ključne nevarnosti za državo?