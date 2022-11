Preseganje ideoloških podob zatiranega in nerazvitega vzhoda

V nadaljevanju preberite:

Umetnostna zgodovinarka, piska in kuratorka Bojana Pejić je s svojo prakso, osredotočeno na umetnost – ter z njo reprezentacijo žensk – socialističnih in postsocialističnih držav, močno zaznamovala misel o umetniški produkciji držav vzhodne Evrope. Za svoje delo bo prihodnji teden prejela nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo 2022.