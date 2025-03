Prihaja čas magičnega mišljenja?

V nadaljevanju preberite:

Dr. Eric Kurlander v delu z naslovom Hitlerjeve pošasti – nadnaravna zgodovina tretjega rajha (Hitler's Monsters) nadrobno opiše nadnaravni imaginarij, ki se je kasneje zasidral v jedro nacizma, in pojasni, kako je priljubljenost mejnega razmišljanja vodila naciste pri ustvarjanju lastne politične realnosti v Nemčiji. Nadnaravne ideje so bile namreč na prelomu iz 19. v 20. stoletje zelo razširjene, zlasti v Avstriji in Nemčiji. Toda v družbeni krizi po prvi svetovni vojni so ezoterične in mejne znanstvene ideje postale močno orodje nacistične mobilizacije, usmerjene predvsem v demonizacijo Judov in levičarjev.

Kje smo, v tem smislu, danes? Po inavguraciji Donalda Trumpa kot novega predsednika ZDA s pomočjo enega najbogatejših ljudi na svetu Elona Muska smo priče še močnejši navezi med politiko in tehnologijo, ki skupaj pomenita plodno podlago za različne teorije zarote in globalni vzpon fašizma.