Prihodnost? Navzven polna, navznoter popolnoma izpraznjena

Kako se lahko sporazumevamo v moderni pluralistični družbi, ki jo prežema toliko različnih mnenj? Predstava se vrti tudi okoli teh vprašanj, pravi Mattias Andersson, eden redkih sodobnih švedskih dramatikov in režiserjev, ki znajo zelo prepričljivo prikazati sodobno družbo, za katero sta značilni vse bolj groba razredna delitev in nepravičnost. »Koncept Boga v 90. letih prejšnjega stoletja skorajda ni obstajal. Danes je beseda Bog kot tudi beseda narod z vso silo spet treščila v ospredje,« pravi Andersson.

Eden od temeljev drame Razodetje je vzporedno zaznavanje realnosti oziroma koliko svetovnih nazorov še lahko sobiva v sodobni postsekularni družbi. Prav tako temelji tudi na retrotopiji, konceptu, ki ga je Zygmunt Bauman predstavil v knjigi z istim naslovom in zaradi katerega se je Šved lotil pisanja te drame. V njej svoje like nič kaj milostno prisili, da se soočijo s svojimi razočaranji. In nekje med začetkom in koncem drame se vrtoglavo in nepovratno zgubi tudi vera v čustveno stabilnost.