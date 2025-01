Razkropljeno v tisočerih sledeh: Založba Obzorja Maribor

V nadaljevanju preberite:

Koncept tiskane knjige je v dobi digitalizacije in posebej generativne umetne inteligence pred zatonom, zato nam pripoved o Založbi Obzorja, ki je bila sredi 20. stoletja osnovana v mestu s statusom severnega kulturnega branika slovenstva, razpira ne le kulturnozgodovinske, ampak tudi paradigmatske horizonte na ravni razumevanja epoh. Celovita, z družbenimi, političnimi, gospodarskimi in kulturnimi tokovi kontekstualizirana zgodovina Založbe Obzorja Maribor bi nam pomagala bolje razumeti slovenske generacije druge polovice 20. stoletja in posledično tudi mladino 21. stoletja, ki je (tiskano) knjigo zamenjala z drugimi orodji kulturne, intelektualne in estetske izmenjave.