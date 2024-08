(KOLUMNA) Realnost bajnih bančnih dobičkov

V nadaljevanju preberite:

Sodelavka je v slabem desetletju te dni postala komitentka že četrte bančne blagovne znamke, ne da bi v tem času zares zamenjala banko. Najprej je bila kot večina njenih someščanov stranka Banke Celje, ki se je nato po sanaciji leta 2014 pripojila Abanki, in tako je kolegica postala komitentka te ljubljanske banke. To je v postopku privatizacije nato kupila in prevzela Nova KBM, takrat še v ameriški lasti, zato je kolegica kasneje dobila plačilno kartico mariborske banke, zdaj pa spet čaka na novo bančno kartico, ki bo odeta v zeleno blagovno znamko OTP banke. Nova KBM in SKB banka sta se namreč po prehodu v last madžarske skupine nedavno združili pod skupnim imenom OTP, s čimer smo na Slovenskem trgu dobili banko, ki se je po bilančni vsoti približala doslej največji NLB. V OTP so na primer tudi stranke nekdanje Poštne banke Slovenije in Reiffeisen banke, ki jih je že prej pojedla Nova KBM.

Takšna bančna konsolidacija ni nič nenavadnega, ključno vprašanje pa je, kaj prinaša bankam in kaj njihovim strankam.