Reke niso neokrnjena narava, človek jih spreminja več stoletij

Voda in hrana sta glavni človekovi življenjski potrebi in dobrini, do katerih imamo pravico vsi. Širok sistem zakonov zagotavlja, da je voda ljudem v razvitem svetu brezpogojno dostopna, tako v količini kot ustrezni kakovosti. Hkrati je voda življenjski prostor neštetim organizmom in naravni potencial za množico dejavnosti. Obe funkciji, življenjska in uporabna, se prepletata in sta soodvisni, zato takšna vloga vode v življenjskem okolju, od katere so odvisna vsa živa bitja na zemlji, vpliva na ravnanje z njo. Kako ravnati z rekami? So reke neokrnjena narava ali družbeno preoblikovana dobrina?