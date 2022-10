Rusko-srbski svet in Evropa

V nadaljevanju preberite:

Putinov referendum za aneksijo Donbasa ni posebna novost in tudi ne vojaški način njegove izvedbe. Tudi ni prvič, da se na istem ozemlju ponavlja preslepitev s kulisami Potemkinovih vasi, ki so Katarini Veliki pri potovanju na Krim zakrivale pogled na razrušene dele Ukrajine, ki jih je ravnokar z ognjem in mečem osvojil feldmaršal Grigorij Aleksandrovič Potemkin. Gre za »ruski referendum«, ki je vselej v interesu Putina, bodisi da se kateri del ozemlja odcepi bodisi pa priključi. Pač po potrebi in ne glede na to, kako obupani so potem Srbi, ko izgubijo bratsko oporo zoper neodvisnost Kosova.

Putin svoje osvajalske pohode opravičuje z zgodovino, kot je zapisana v »ruski genetski kodi«, po kateri je bilo prej vse Rusija ali Sovjetska zveza, z vsemi Slovani in še s pol Azije vred.