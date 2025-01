Nihče ne ve, kako smo živeli v Siriji. Vsak trenutek so srkali našo kri

V nadaljevanju preberite:

To bi moral biti pogovor o njegovem prvem romanu v slovenščini, toda ravno med dogovarjanjem za intervju je padel režim Bašarja al Asada. Sirski založnik in pisatelj Mohamed Abdul Munem je dočakal življenjsko odrešitev. V Siriji ni več diktatorja, zaradi katerega je moral bežati od doma in je leta 2016 pristal v Sloveniji. Toda najin pogovor o Siriji je bil v resnici tudi pogovor o romanu Kukavičji mladič. Čeprav ga je napisal pred petimi leti, ne bi mogel biti bolj aktualen.

To ni samo zgodba o beguncu, temveč predvsem pričevanje, ki razkriva, da nobenega človeka ne moremo zajeti v tako ozko opredelitev, kot je begunec. Vsak begunec je namreč nekoč imel dom, prijatelje iz otroštva, prve simpatije, materni jezik, poklic, najljubši bar in sosesko, v kateri pozna vsak vogal.