Skrivnost antičnih zvitkov iz Herkulaneja

Ekipi treh mladih raziskovalcev se je posrečilo razvozlati niz odlomkov v zoglenelem zvitku iz Vile papirov v Herkulaneju. Ne da bi ga skušali fizično razviti, jim je uspelo s pomočjo umetne inteligence prebrati del doslej neznane filozofske razprave, ki govori o čutih in užitku. A pomembnejše od vsebine je to, da je skupina pokazala, da je virtualno razvijanje karboniziranih zvitkov mogoče. Ugibanje filologov o vsebini edine ohranjene antične knjižnice bo po več kot četrt tisočletja dobilo odgovore.

Osnovna ironija zgodbe o zoglenelih zvitkih je v vulkanu, ki je s svojo uničevalno močjo leta 79 zasul Pompeje in Herkulanej, vendar zvitke tudi rešil – če jih ne bi karboniziral, bi v dveh tisočletjih že propadli. Proces je bil tako učinkovit, da so iskalci zakladov leta 1752 prve knjige zamenjali za kose oglja, nekaj so jih zmetali proč, s plameni nekaterih so se celo greli. Mnoge so razdejali, ko so jih skušali izpuliti iz vulkanske kamnine.