Slovensko predsedovanje, bravo za opravljeno delo

Slovensko predsedovanje svetu EU je končano, zdaj je na čelu Francija. Čas je delikaten, kajti covid-19 še ni nehal razsajati, družbe na stari celini so bolne, tudi evropska demokracija se zdi bolehna, za povrhu se čedalje bolj usaja soseščina. To klavrno sliko bi francoski predsednik Emmanuel Macron rad popravil z besedo suverenost: Evropska unija mora postati suverena. Kaj to pomeni, je razgrnila veleposlanica Francije v Sloveniji Florence Ferrari.