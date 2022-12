Solidarnost je dobra, samozadostnost je še boljša

V nadaljevanju preberite:

V času, ko spremljamo sistematično opustošenje ukrajinske energetske infrastrukture, se v toploti naših domov začenjamo zavedati, da nam preti energetska draginja. Možnost, da bi naša energetska varnost lahko bila resno ogrožena in da bi za dalj časa ostali brez elektrike, pa si sodobni in tehnološko napredni človek že težje predstavlja.

To možnost so v raziskavi in monografiji z naslovom E-armagedon, družbene posledice večjih izpadov električne energije preučili obramboslovci Iztok Prezelj, Klemen Kocijančič in Anja Kolak ter elektroinženir Zvone Košnjek.

Možnosti velikega razpada celotnega elektroenergetskega sistema ni mogoče izključiti. Ali se bo razpad zgodil, ni relevantno vprašanje in nanj niti ne moremo vplivati. Lahko vplivamo le na to, kdaj (s kakšno verjetnostjo) se bo to zgodilo, je v spremni besedi k monografiji zapisal prof. dr. Rafael Mihalič, predstojnik katedre in vodja laboratorija za preskrbo z električno energijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.