Srbi so v novi vojni na široki fronti, tokrat je v igri zdravje

V nadaljevanju preberite: Srbija je regijski šampion v privabljanju tujih naložb, tovarne po vsej državi rastejo kot gobe po dežju, veliko denarja se namenja gradnji cest, železnic in druge infrastrukture, ki naj bi ljudem olajšala življenje in delo. Medtem ko se ob razdrobljeni in brez idejni opoziciji oblast predsednika Aleksandra Vučića zdi nedotakljiva, so vprašanja o varstvu okolja ena redkih, na katera oblast nima drugega konkretnega odgovora kot vzvišeno odmahovanje z roko in pomanjševanje pomena teh vprašanj.

Vse glasnejša ekološka združenja so povezala ljudi različnih političnih prepričanj in ideoloških barv z namenom, da sebi, svojim otrokom in vnukom pustijo vsaj za odtenek manj onesnaženo domovino, kot jo imajo sami. Kronično onesnažen zrak, neurejene deponije odpadkov, pomanjkanje čistilnih naprav in zastrupljena voda niso politične teme, so veliko več kot gola politika, so prepričani srbski ekologi.